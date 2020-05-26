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В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора. Какие возможности она даёт горожанам?

26.05.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске разработали интерактивную карту мест сбора мусора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора. Какие возможности она даёт горожанам?

С помощью нового сайта горожане смогут увидеть ближайшие контейнерные площадки и ознакомиться с графиком вывоза отходов. Еще одна важная функция – можно увидеть, какие виды пластика принимаются на переработку в тех или иных пунктах.

В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора. Какие возможности она даёт горожанам?

Кроме того, сайт позволяет найти все заготовительные пункты для сдачи отходов и ознакомиться с режимом их работы. Например, использованные лампочки можно выбросить в 75 точках города, а макулатуру принести в более чем 500 пунктов. Пока проект работает в тестовом режиме. Для удобства есть мобильная версия сайта.

В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора. Какие возможности она даёт горожанам?

Павел Петрулевич, заместитель директора Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Помимо мест утилизации отходов, нанесены также объекты, куда можно отдельные виды отходов сдать, например, крупногабаритную технику, какие-то еще элементы, металлолом, где можно отнести в заготовительный пункт и взамен получить какую-то денежную компенсацию в зависимости от расценок.

В Минске создали интерактивную карту мест сбора мусора. Какие возможности она даёт горожанам?

Разработчики приложения хотят пойти дальше и установить чипы для отслеживания мусоровозов в реальном времени. Можно будет и контролировать заполненность контейнеров при помощи специальных датчиков. Они будут посылать сигнал, если емкость пора опустошить.

Люди в материале: Павел Петрулевич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске разработали интерактивную карту мест сбора мусора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С помощью нового сайта...
 
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