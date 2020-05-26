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Белорусы зарубежья не смогут подписаться за выдвижение кандидата в президенты

26.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На то, чтобы стать кандидатами в президенты Беларуси, в этом году претендуют 15 человек.


Белорусы оставляют подпись за выдвижение кандидата в президенты / Reuters

Некоторые из них симпатичны гражданам Беларуси, которые зарегистрированы в нашей стране, но живут за границей, пишет euroradio.fm. Смогут ли белорусы зарубежья оставить подпись за выдвижение того или иного политика кандидатом в президенты?

Нет, отвечают  в Центризбиркоме. Распечатать подписной лист, заполнить его и отправить в Беларусь по почте –– нельзя.

–– Это осуществимо только с участием члена инициативной группы, который вписывает свою фамилию в подписной лист. Нельзя в пустой лист поставить свою подпись, обязательно должна быть заполнена “шапка”, –– разъясняют в ЦИК. –– И важно личное присутствие лица, которое отдаёт подпись. На практике граждане, проживающие за границей, подписи не ставят, если у них нет возможности приехать в этот период в Беларусь.

Инициативные группы должны сдать подписные листы в Центризбирком для проверки не позднее 20 июня. Если после проверки у  претендента останется 100 тысяч действительных подписей, его зарегистрируют кандидатом в президенты. После этого он сможет начать предвыборную агитацию. Президентские выборы 2020 года в Беларуси намечены на 9 августа
 
 
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На то, чтобы стать кандидатами в президенты Беларуси, в этом году претендуют 15 человек.
 
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