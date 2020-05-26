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Ученые установили, как падал астероид, который привел к вымиранию динозавров

26.05.2020 20:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые установили, как падал астероид, который привел к вымиранию динозавров

Ученые установили траекторию падения астероида, который образовал кратер Чиксулуб в Мексике. Как считается, именно он привел к вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, сообщает РИА Новости.

По расчетам ученых, астероид упал под углом от 45 до 60 градусов к поверхности. Моделирование показало, что это самый опасный сценарий падения, так как  его результате в атмосферу попало максимальное количество пыли.

Исследователи пришли к выводу, что удар привел к выбросу большого количества серы в верхние слои атмосферы и блокировал солнечный свет, спровоцировав «ядерную зиму», а это привело к массовому вымиранию живых существ, в том числе динозавров.

Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение кратера позволит установить массу, а также множество других свойств этого небесного тела.

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Ученые установили траекторию падения астероида, который образовал кратер Чиксулуб в Мексике. Как считается, именно он привел к вымиранию динозавров 66 миллионов...
 
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