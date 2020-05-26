|
Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сергей Матвейчик больше не игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 мая было объявлено о том, что защитник футбольной сборной Беларуси расстался с горняками. В стане «Шахтера» Матвейчик провел 7 сезонов, выиграл два Кубка страны, трижды становился серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионата.
Матвейчик провел за команду 254 матча во всех турнирах, однако с приходом нового тренера Юрия Вернидуба утратил место в основе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сергей Матвейчик больше не игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 мая было объявлено о том, что защитник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)