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Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»

26.05.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сергей Матвейчик больше не игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»

26 мая было объявлено о том, что защитник футбольной сборной Беларуси расстался с горняками. В стане «Шахтера» Матвейчик провел 7 сезонов, выиграл два Кубка страны, трижды становился серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионата.

Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»

Матвейчик провел за команду 254 матча во всех турнирах, однако с приходом нового тренера Юрия Вернидуба утратил место в основе.

Люди в материале: Сергей Матвейчик, Юрий Вернидуб

 
 
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Новости Беларуси. Сергей Матвейчик больше не игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 мая было объявлено о том, что защитник...
 
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