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Хоккеист Франсис Паре признан главным разочарованием минского «Динамо»
Источник материала: СТВ
Новости мира. Нападающий Франсис Паре признан главным разочарованием в составе минского «Динамо» по итогам сезона. Такова версия официального сайта КХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости мира. Нападающий Франсис Паре признан главным разочарованием в составе минского «Динамо» по итогам сезона. Такова версия официального сайта...
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