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Коммунальщики проводят дезинфекцию домов

26.05.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коммунальщики проводят дезинфекцию домов

Свести к минимуму риск заражения. И это сегодня задача не только для медработников, но и для коммунальщиков. В Гомеле они дезинфицируют жилые дома. 

Работники в защитных костюмах в подъездах обрабатывают специальным раствором всё, к чему прикасаются жильцы. Домофоны, дверные ручки, выключатели, перила и почтовые ящики, а также пол и стены первых этажей. Процедура проводится в течение рабочего дня, когда, в основном, никого нет дома.

На обработку одного подъезда требуется в среднем 10-15 минут. Затем коммунальщики перемещаются на детские площадки. В микрорайонах сформировано по 2-3 бригады. В каждой есть мужчина: баллон с дезсредством, который нужно носить по 8 часов в день, весит примерно десять килограммов. 

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Теги: Гомель
 
 
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Свести к минимуму риск заражения. И это сегодня задача не только для медработников, но и для коммунальщиков. В Гомеле они дезинфицируют жилые дома.  Работники в...
 
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