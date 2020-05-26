Коммунальщики проводят дезинфекцию домов

Источник материала: ОНТ

Свести к минимуму риск заражения. И это сегодня задача не только для медработников, но и для коммунальщиков. В Гомеле они дезинфицируют жилые дома.

Работники в защитных костюмах в подъездах обрабатывают специальным раствором всё, к чему прикасаются жильцы. Домофоны, дверные ручки, выключатели, перила и почтовые ящики, а также пол и стены первых этажей. Процедура проводится в течение рабочего дня, когда, в основном, никого нет дома.

На обработку одного подъезда требуется в среднем 10-15 минут. Затем коммунальщики перемещаются на детские площадки. В микрорайонах сформировано по 2-3 бригады. В каждой есть мужчина: баллон с дезсредством, который нужно носить по 8 часов в день, весит примерно десять килограммов.

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