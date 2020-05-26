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Его знают как «Газза». Английский футболист Пол Гаскойн отметит своё 53-летие
Источник материала: СТВ
Новости мира. 27 мая исполняется 53 года одному из самых талантливых английских футболистов в истории – Полу Гаскойну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Газза», как его называли болельщики, и на половину не реализовал свой огромный потенциал. Страсть же к кутежам и выпивке привела к целой череде травм, которые и поставили крест на карьере талантливого футболиста. Помимо отточенной, совсем не британской техники, Гаскойн запомнился буйством и умением попадать в самые невероятные неприятности.
После ухода из футбола в 2004 году он ведет борьбу с наркоманией, паранойей и депрессией.
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Новости мира. 27 мая исполняется 53 года одному из самых талантливых английских футболистов в истории – Полу Гаскойну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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