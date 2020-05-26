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В Минске пьяный парень угнал грузовик и разбил 12 автомобилей

27.05.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске парень угнал грузовик и разбил 12 припаркованных автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Видео с камеры наблюдения, при помощи которой был установлен подозреваемый
 

11 мая в милицию поступило сообщение о том, что на улице Лынькова неизвестный на грузовике Iveco повредил 12 припаркованных автомобилей, после чего скрылся с места ДТП.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 19-летний минчанин. По их информации, в ночь на 11 мая молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, шел домой и увидел припаркованный Iveco. Автомобиль оказался не заперт, а ключ зажигания лежал на водительском сиденье. Парень решил прокатиться, но не справился с управлением и повредил 12 автомобилей, припаркованных в разных дворах Фрунзенского района.

Молодого человека задержали. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело. Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодого человека задержали. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.
 
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