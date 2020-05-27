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«Каритас» помогает пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям
Источник материала: ОНТ
Помощь бывает разной. Пока одни неравнодушные помогают медикам, в центре внимания других – пенсионеры, многодетные или малообеспеченные семьи и те, кто в силу различных обстоятельств оказались в непростой жизненной ситуации. Важное условие – проживание в сельской местности и ведение своего хозяйства. А еще желание – не сидеть сложа руки. С необычным проектом населенные пункты Минщины и Могилевщины в эти дни объезжает благотворительная организация «Каритас».
Сосчитать всех цыплят в коробке для маленького Якуба та еще математика. Разве что бабушка подсказывает – внутри 25 голов. И за ними глаз да глаз: теперь цыплята-бройлеры (вдобавок к внушительному огороду) – часть хозяйства семьи Михневич. А для внуков – еще и домашние питомцы.
Сегодня – цыплята, а завтра – кролики. Безвозмездно и с доставкой. Еще и корм для животных на первое время в придачу. Таким образом второй год подряд помогает белорусам поддержать свои хозяйства благотворительная организация «Каритас». Многие о проекте знают не понаслышке, и в очереди за теми же цыплятами – уже знакомые лица.
Позади – Шклов, Мстиславль, Старые Дороги, Клецк и Слуцк. В расписании благотворителей – еще несколько населенных пунктов до конца недели, где ждут партию цыплят и кроликов. Но благодарят люди не только за такую помощь, но и за идею, когда дают в руки не «рыбу, а удочку». И благосостояние улучшается, и трудовая занятость есть.
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Помощь бывает разной. Пока одни неравнодушные помогают медикам, в центре внимания других – пенсионеры, многодетные или малообеспеченные семьи и те, кто в силу...
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