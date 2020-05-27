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«Каритас» помогает пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям

27.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Каритас» помогает пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям

Помощь бывает разной. Пока одни неравнодушные помогают медикам, в центре внимания других – пенсионеры, многодетные или малообеспеченные семьи и те, кто в силу различных обстоятельств оказались в непростой жизненной ситуации. Важное условие – проживание в сельской местности и ведение своего хозяйства. А еще желание – не сидеть сложа руки. С необычным проектом населенные пункты Минщины и Могилевщины в эти дни объезжает благотворительная организация «Каритас».  


Сосчитать всех цыплят в коробке для маленького Якуба та еще математика. Разве что бабушка подсказывает – внутри 25 голов. И за ними глаз да глаз: теперь цыплята-бройлеры (вдобавок к внушительному огороду) – часть хозяйства семьи Михневич. А для внуков – еще и домашние питомцы.

Но сначала цыплята будут жить в доме. Для них смастерили картонный вольер, где есть и кормушка, и лампа, чтобы поддерживать тепло. А уже через несколько недель, когда и язык не повернется назвать их крошечными, цыплята переедут в новый дом. Он, впрочем, уже тоже готов на вырост.  

Сегодня – цыплята, а завтра – кролики. Безвозмездно и с доставкой. Еще и корм для животных на первое время в придачу. Таким образом второй год подряд помогает белорусам поддержать свои хозяйства благотворительная организация «Каритас». Многие о проекте знают не понаслышке, и в очереди за теми же цыплятами – уже знакомые лица.  

Работает проект по заявительному принципу, но не для всех. Руку помощи протягивают тем, кто в этом действительно нуждается: пенсионеры, многодетные или малообеспеченные семьи и люди, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Сегодня одной из остановок проекта стал Слуцк.

Позади – Шклов, Мстиславль, Старые Дороги, Клецк и Слуцк. В расписании благотворителей – еще несколько населенных пунктов до конца недели, где ждут партию цыплят и кроликов. Но благодарят люди не только за такую помощь, но и за идею, когда дают в руки не «рыбу, а удочку». И благосостояние улучшается, и трудовая занятость есть. 

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Помощь бывает разной. Пока одни неравнодушные помогают медикам, в центре внимания других – пенсионеры, многодетные или малообеспеченные семьи и те, кто в силу...
 
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