В первый день после освобождения из колонии житель Лиды в вагоне поезда похитил кошелек

Источник материала: Lida.Info





21 мая 33-летний лидчанин освободился из ИК-11 в городе Волковыск. Мужчина был не один, вместе с ним на свободу вышли еще двое жителей Лиды. Граждане направлялись домой, но перед тем, как сесть в поезд, употребили спиртные напитки.

На станции Ружаны в вагон зашла 45-летняя женщина. Она подсела к попутчикам и у них завязалась беседа. Ближе к вечеру гражданка уснула, а свое пальто положила на соседнюю скамейку. 33-летний лидчанин решил воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Он осмотрел карманы и нашел в одном из них кошелек, в котором находилось 26 белорусских рублей и забрал все себе.

«В Лиде женщина обнаружила пропажу и обратилась в линейный пункт милиции. Она рассказала, что в вагоне с ней ехали трое граждан, но какими-либо сведениями, которые помогут выйти на их след она не располагала. Нами были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. На видео мы увидели трех мужчин с большими сумками. Так как сейчас проходит амнистия, то появилась версия, что данные граждане могли освободиться из мест лишения свободы. Далее мы получили сведения о лицах, которые покинули места заключения и среди них обнаружили мужчину, который попал в объектив видеокамеры и может быть причастен к хищению. В ходе дальнейших мероприятий местонахождение 33-летниего лидчанина было установлено. Гражданин признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на спиртное. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 10.5 КоАП Республики Беларусь – «Мелкое хищение»» – рассказал начальник линейного пункта милиции на станции Лида майор милиции Юрий Попов.

Также стоит отметить, что косвенной причиной данного правонарушения послужила человеческая небрежность. Помните, вы сами в ответе за свое имущество и его сохранность в ваших интересах. При передвижении в поезде не оставляйте свои вещи без присмотра, всегда держите их при себе. И при поездках на большие расстояния не употребляйте спиртные напитки с незнакомыми людьми, пишет пресс-служба УВД Гродненского облисполкома .