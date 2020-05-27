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Солигорский РОВД поздравил ветерана Владимира ПЫЖИКА с 75-летием Великой ПОБЕДЫ.
27.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 мая 2020 18:55 2082
Солигорский РОВД поздравил ветерана Владимира ПЫЖИКА с 75-летием Великой ПОБЕДЫ.
9 мая страна отмечает Великое событие – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами тех, кого мы называем солдатами Победы.
В преддверии этого замечательного праздника, 8 мая руководство Солигорского РОВД поздравила ветерана правохранительных органов, участника боевых действий, бывшего начальника милиции Владимира Марковича Пыжика с праздником – 75-летием Виликой Победы.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
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8 мая 2020 18:55 2082 Солигорский РОВД поздравил ветерана Владимира ПЫЖИКА с...
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