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Солигорский РОВД поздравил ветерана Владимира ПЫЖИКА с 75-летием Великой ПОБЕДЫ.

27.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

8 мая 2020 18:55 2082

Солигорский РОВД поздравил ветерана Владимира ПЫЖИКА с 75-летием Великой ПОБЕДЫ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий.

9 мая страна отмечает Великое событие – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами тех, кого мы называем солдатами Победы.

В преддверии этого замечательного праздника, 8 мая руководство Солигорского РОВД поздравила ветерана правохранительных органов, участника боевых действий, бывшего начальника милиции Владимира Марковича Пыжика с праздником – 75-летием Виликой Победы.

С поздравительным словом в адрес ветерана обратился начальник Солигорского РОВД подполковник милиции Александр Александрович Шаровар. В адрес ветерана прозвучали слова искренней благодарности, бесконечной признательности и неподдельного восхищения, а также в знак благодарности вручили памятный подарок.

По инициативе Солигорского РОВД для Владимира Марковича творческим коллективом Дворца культуры г. Солигорска был подготовлен музыкальный подарок.

Если говорить о наградах, то всевозможных медалей и знаков отличия наберется множество: «Ветеран боевых действий», медаль Жукова, «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» всех трех степеней, «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др. В 2011 году имя Владимира Пыжика занесено в Книгу почета Управления внутренних дел Минского облисполкома.

В завершении поздравления все присутствующие исполнили легендарную КАТЮШУ, а после руководство Солигорского РОВД возложила цветы к мемориальному комплексу “Скорбящая мать”, что на развилке дорог возле Старобина.

Руководство и личный состав Солигорского РОВД поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы! Низкий вам поклон!

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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8 мая 2020 18:55 2082 Солигорский РОВД поздравил ветерана Владимира ПЫЖИКА с...
 
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