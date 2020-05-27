«Через два года узнали, что перебиты номера». Трое гомельчан продали белорусам почти 40 угнанных авто

Источник материала: Tut.by

Купил бэушную машину по объявлению у белоруса, поставил на учет, отъездил год, а то и больше, а потом вдруг узнал, что вин-номер поддельный и авто на самом деле угнанное. Несколько десятков пострадавших со всей Беларуси проходит по делу, которое сейчас рассматривает суд Советского района Гомеля. Большинство купленных несколько лет назад у недобросовестных продавцов машин стоили в районе 15 — 20 тысяч долларов в эквиваленте. В качестве обвиняемых по делу проходит три человека, в ходе следствия изъято 38 автомобилей.



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Продавец показывал удостоверение сотрудника милиции

Минчанка Елена купила свой автомобиль по объявлению на одном из сайтов. Цена была обычной, рыночной.

— Мы созвонились, решили встретиться. Когда приехали, машина была уже на транзитных номерах. В объявлении она была на белорусских номерах, но перед продажей владелец снял ее с учета. Сам продавец говорил, что он является сотрудником ОВД города Гомеля, в звании, кажется, капитана. Он даже показывал свое удостоверение, — вспоминает Елена. Говорит, что это ее как-то сразу подкупило. — Он рассказал, что продает автомобиль, потому что неожиданно выделили квартиру и срочно понадобились деньги для взноса. Никаких сомнений у нас не возникло. Мы поставили купленную машину на учет и ездили на ней полтора года.

А затем Елене позвонили следователи и сообщили, что у автомобиля подделан вин-номер кузова. Машину забрали и отвезли в Гомель на стоянку.

Сергей из небольшого городка в Минской области продал свой автомобиль, чтобы купить подешевле, а вырученными деньгами помог детям. Из всех просмотренных объявлений по цене подошла одна из моделей Kia Sportage. Как потом выяснится, это самая популярная модель среди тех, что продавали обвиняемые.

— Так как свою машину мы уже продали, то с продавцом договорились — встречаемся в Минске, и если машина так хороша, как написано в объявлении, то мы ее сразу и купим. Встретились в «кармане» на МКАД. Там посмотрели машину, нашли пару царапин. Поторговались и чуть сбили цену. После того, как пришли к согласию, мы поехали в Ждановичи, там оформили счет-справку.

На следующий день Сергей поставил машину на учет в ГАИ своего города и тоже ездил на ней несколько лет. Пока так же, как и к Елене, в январе прошлого года к нему не приехали оперативники из Гомеля и не забрали машину на экспертизу.



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Еще один пострадавший, Владимир из Минска тоже нашел свой автомобиль по объявлению в Гомеле. У машины был небольшой пробег — всего 6 тысяч км, продавец утверждал, что сам пригнал ее из российского автосалона в Санкт-Петербурге. Но продает, потому что сестре срочно понадобились деньги. Покупателям гомельский продавец тоже показывал какое-то милицейское удостоверение.

— Машина к нашему приезду уже была снята с учета, на ней висели транзитные номера. Мы посмотрели машину, проверили, все было в порядке. Продавец сделал небольшую скидку. Я передал деньги, выписали счет-справку, и мы с другом поехали в Минск. Дома я без проблем поставил машину на учет и спокойно ездил на ней два года, — вспоминает Владимир.

Уже после приезда следователей он подумал, что стоило попросить у продавца договор купли-продажи с российским салоном. Но в момент покупки ничего не говорило о том, что машина может быть ворованная. К автомобилю прилагалось три ключа, вся документация была в наличии.

Полтора года изъятые машины находятся на стоянке

Следствие долго собирало доказательства, потом назначили дату суда, но заседание переносили из-за отпуска судьи, после первого заседания рассмотрение снова перенесли — на этот раз из-за пандемии. Сейчас рассмотрение дела возобновилось.

Известно, что из троих обвиняемых двое находятся за решеткой, третий — тот самый, который представлялся милиционером — под подпиской о невыезде.

— Все это время, больше полутора лет, наша машина стоит под открытым небом. А ведь простоявший столько времени автомобиль потребует колоссальных затрат, что бы привести его в движение. — говорит Елена.

Сергей сетует, что машина очень нужна, чтобы возить престарелых родителей в больницу. Но забрать ее на ответственное хранение суд не разрешает.



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— В законе предусмотрена возможность под свою ответственность забрать автомобиль, чтобы можно было им пользоваться. И мы писали такие заявления. Но проблема в том, что у всех автомобилей аннулировали регистрацию. То есть, автомобиль вроде бы мой, я признан добросовестным покупателем и пострадавшим. Но отдать автомобиль мне не могут: регистрация признана незаконной и номеров на автомобиле нет. А значит, и ездить на нем нельзя, — говорит Сергей.





По словам пострадавших, таких как они, по всей Беларуси более 70 человек. Автомобили им продавали разные, но в основном довольно свежего года выпуска, из России. Как выяснилось в ходе следствия, вин-номера не перебивались, в металл просто вклеивали при помощи специального клея новую табличку.

— Ну ладно, хорошо сделана работа, можно при сверке номеров не заметить. Но на белорусский учет-то ставили по липовым российским документам! На этом этапе же можно было обнаружить? — удивляется Сергей. — Надеемся, что по решению суда нам позволят поставить на учет такие машины, даже с видоизмененным вин-номером.

Обвиняемыми по делу проходят три жителя Гомеля. По информации телерадиокомпании «ГОМЕЛЬ» это два предпринимателя и бывший сотрудник правоохранительных органов, оказавшийся двоюродным братом одного из предпринимателей. Им вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса, среди которых мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом. В ходе следствия изъято 38 автомобилей. Очередное заседание состоится сегодня, 27 мая.