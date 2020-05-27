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Названа причина жесткой ссоры Кейт Миддлтон и Меган Маркл, омрачившей королевскую свадьбу
Источник материала: ОНТ
Колготки стали причиной жесткой ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон во время репетиции королевской свадьбы американской актрисы с принцем Гарри,
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году, тогда инсайдеры утверждали, что Кейт Миддлтон была вся в слезах после ссоры с Маркл.
Теперь источник из окружения королевской семьи назвал точную причину ссоры, произошедшей во время репетиции церемонии, отметив, что она связана с протоколом.
«Это был жаркий день, и, видимо, был спор о том, должны ли подружки невесты носить колготки или нет. Кейт, следуя протоколу, чувствовала, что должны. Меган не хотела, чтобы они это делали», – приводит издание слова инсайдера.
Подружки невесты на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в итоге не носили колготок, это говорит о том, что Меган победила Кейт.
Друг королевской семьи отметил, что у Кейт безупречные манеры. Инсайдеры после свадьбы утверждали, что примерка платьев подружек невесты стала для Кейт настоящим стрессом. Она тогда только родила третьего ребенка и была очень эмоциональной.
Королевские помощники не отрицали, что инцидент произошел, один из них пояснил, что Меган и Кейт просто очень разные люди.
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Колготки стали причиной жесткой ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон во время репетиции королевской свадьбы американской актрисы с принцем Гарри, сообщает Mirror....
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