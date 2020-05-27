Таксисты возили за наличные, директор не знал. Из-за долгов по налогам фирма может стать банкротом

Источник материала: Tut.by

«Сумма налогов неподъемная, но за что? Ведь я прибыли в глаза не видел», — уверяет Сергей Грищук, директор и учредитель столичного ООО «Бигтакси». Вопрос о банкротстве его фирмы сейчас решается в Экономическом суде Минска. Перевозчик был партнером «Яндекс.Такси». Как выяснила налоговая, за часть поездок пассажиры рассчитывались наличными, но отчетных документов у перевозчика не оказалось.



Фото: Глеб Малофеев

Несколько лет фирма «Бигтакси» возила пассажиров в Национальный аэропорт Минск и обратно. В 2019 году решили «запартнериться» с «Яндекс.Такси». Своих автомобилей у предприятия не было — нанимали водителей с личным транспортом.

— Директором на фирме тогда был наемный ипэшник, с октября прошлого года управлять компанией я сам. Тогда же нас начали проверять налоговики. Они сделали запрос на сервис о том, сколько поездок фирма осуществила за наличный расчет, — рассказал AUTO.TUT.BY Сергей Грищук.

Выяснилось, что во второй и третий квартал прошлого года более 100 водителей перевезли пассажиров за наличные на сумму около 96 тысяч рублей. Отчетных документов на эту сумму на фирме не оказалось, из сервиса перевозчику их тоже не прислали.

— За наличные деньги у нас могли работать только водители двух автомобилей — у них были кассы. Остальные не имели на это права, но система давала им поездки. Повлиять на это мы никак не могли, запретить водителям ездить — тоже. Получается, что водители нарушали закон, за поездки забирали деньги себе, прошлый директор и я этих денег даже не видели, — объяснил произошедшую ситуацию Сергей Грищук.

За этот период налоговики потребовали у ООО «Бигтакси» заплатить шесть тысяч рублей налогов — за прибыль, которая была скрыта. Эта сумма была уплачена, но дальше фирма функционировать уже не могла: так появился долг по налогам за четвертый и первый кварталы.

Руководитель сообщил, что сейчас налоговики проверяют поездки за первый и четвертый кварталы прошлого года. Ожидается, что неучтенные поездки на наличные будут и за эти периоды, оплатить их должен будет Сергей — по субсидиарной ответственности.

— Предположительно, я еще должен буду заплатить 13 процентов подоходного налога как физлицо — за прибыль, которую я якобы получил. С несуществующего дохода надо будет заплатить алименты на двоих детей — каждому по 25 процентов.

В связи с тем, что у ООО «Бигтакси» образовался большой налоговый долг, МНС подали иск в Экономический суд Минска на признание фирмы банкротом.

— 20 мая было первое заседание. Я объяснял ситуацию: руководил компанией с конца года, денег этих не видел, с чего я буду платить все налоги? Меня и слышать не хотят. Говорят, ищи всех водителей и подавай на них иски в суд.

Сейчас в ООО назначен антикризисный управляющий, а рассмотрение дела перенесено на сентябрь.

— Ситуация критическая. Знаю, в таком положении оказался не только я — многие мелкие перевозчики из-за «Яндекс.Такси» попали в тупик и остались должны государству огромные деньги…