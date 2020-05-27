В кинотеатре «Победа» завершается текущий ремонт зрительного зала

Источник материала: Пинский Вестник

Какую цветовую гамму интерьера увидят посетители, и когда это произойдет, узнавал корреспондент «ПВ». Материал для специальной отделки произведен в Нидерландах.



Собственно, в обновленном виде, с удобными креслами, свободной рассадкой, оборудованный хорошим экраном, 24 звуковыми колонками и «цифровым» проектором кинотеатр предстал после реконструкции лет семь тому назад. Стал привычным комфортный просмотр фильмов. Тем не менее, каждый год коллектив кинотеатра стремится вносить что-то новое в свою работу.









Так вышло и на сей раз. Пользуясь тем, что поток зрителей с апреля уменьшился, в «Победе» решили воспользоваться ситуацией и сделать давно запланированное дело. С прошлых ремонтов осталась незавершенной замена драпировки звукопоглощающего покрытия - порядка 340 кв. м. Прежнее полотно поблекло, к тому же требовало дополнительного ухода и пропитки особым составом в целях пожарной безопасности. Специальная же трудновоспламеняемая ткань типа «Блэкаут» производства Нидерландов была приобретена еще в начале пятилетки. Однако выкроить две-три недели на остановку кинотеатра при постоянной «загрузке» 120 тысяч посетителей в год не удавалось. Теперь отделка завершена полностью. Всю работу проделало ЧСУП «БелСпецФормат».



Что касается новых цветов «Победы», то интерьер выполнен в традиционной бордовой и темно-синей гамме и выглядит насыщенным.

Возобновить сеансы планируется 4 июня.



В начале следующего года кинотеатру исполнится 40 лет.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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