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Турция возобновляет авиасообщение
Источник материала: ОНТ
Правительство Турции планирует возобновить авиасообщение с 70 странами,
С 10 июня откроется пассажирское авиасообщение с Грецией, Катаром, Болгарией и Бахрейном.
С 1 июля Турция восстановит авиасообщение с Молдовой, Китаем, Швецией, Узбекистаном, Канадой и Украиной. С 1 сентября станут возможны перелеты из США.
Также турецкие власти заверили, что все необходимые в период пандемии изменения будут внесены в работу отелей.
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Правительство Турции планирует возобновить авиасообщение с 70 странами, информирует БЕЛТА со ссылкой на TurizmGuncel. С 10 июня откроется пассажирское авиасообщение с...
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