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Турция возобновляет авиасообщение

27.05.2020 08:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турция возобновляет авиасообщение

Правительство Турции планирует возобновить авиасообщение с 70 странами, информирует БЕЛТА со ссылкой на TurizmGuncel.

С 10 июня откроется пассажирское авиасообщение с Грецией, Катаром, Болгарией и Бахрейном.

С 1 июля Турция восстановит авиасообщение с Молдовой, Китаем, Швецией, Узбекистаном, Канадой и Украиной. С 1 сентября станут возможны перелеты из США.

Также турецкие власти заверили, что все необходимые в период пандемии изменения будут внесены в работу отелей.

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Правительство Турции планирует возобновить авиасообщение с 70 странами, информирует БЕЛТА со ссылкой на TurizmGuncel. С 10 июня откроется пассажирское авиасообщение с...
 
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