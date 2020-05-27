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Продолжается регистрация на централизованное тестирование

27.05.2020 08:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается регистрация на централизованное тестирование

У абитуриентов последняя неделя, чтобы подать заявления на централизованное тестирование. Успеть нужно до 1 июня. 

В этом году регистрация практически полностью проходит онлайн. Заполнить заявление и оплатить услугу можно, не выходя из дома. А в центр тестирования явиться только за пропуском. Испытания начнутся 25 июня. Графики сдачи немного сместились, в связи с этим абитуриентам разъясняют, как будут проходить тесты. 

Аксана Валюк, начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодёжи ГРГУ им. Я. Купалы: «Тестирование по русскому языку и математике будет проводиться два дня. И абитуриенты, которые зарегистрировались до изменения графика, должны прийти в первые день. Те абитуриенты, которые регистрируются сегодня, после изменения графика придут в те дни, которые указаны у них в пропуске». 

Сейчас в центрах тестирования идет активная работа. Только в Гродненской области на ЦТ уже зарегистрировалось больше половины абитуриентов. Все испытания пройдут при соблюдении норм безопасности – в аудитории не больше одного человека за партой. 

                                                                                                                     

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У абитуриентов последняя неделя, чтобы подать заявления на централизованное тестирование. Успеть нужно до 1 июня.  В этом году регистрация практически полностью...
 
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