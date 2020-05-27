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Gismart запустил программу по продвижению артистов через свои гиперказуальные игры

27.05.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработчик и издатель мобильных игр и приложений Gismart разработал партнерскую программу, которая предлагает артистам разные способы интеграции в новые релизы его игр: от использования музыки до визуализации образа артиста в мобильной игре. Партнеры-артисты смогут получить не только доступ к десяткам миллионов новой аудитории для продвижения своего бренда, но и разделят доход от игры с издателем. Об этом сообщили в самой компании.


Изображение: Gismart

Ежемесячно гиперказульные игры генерируют около 1 миллиарда скачиваний. Из-за простого понятного геймплея, этот жанр игр имеет низкий порог входа для игроков и поэтому является привлекательным для широкого круга пользователей. По данным аналитической платформы NewZoo, половина всех игроков старше 31 года, а 46% пользователей — это женщины. При этом состав аудитории, конечно, варьируется от игры к игре.

Кроме этого, этот жанр игр в большей степени монетизируется за счет рекламы и поэтому для пользователей они являются бесплатными. В среднем пользователь в рамках одной игровой сессии смотрит от 5 до 10 показов рекламных видеороликов, которые могут быть направлены, в том числе, и на продвижение партнера-артиста.

Кроме гиперказуальных игр, большая часть портфолио Gismart — это музыкальные приложения. В рамках ряда развлекательных приложений у компании уже заключены партнерства с крупнейшими в мире музыкальными издательствами, такими как Universal Music Publishing Group и Sony/ATV Music Publishing. Кроме того, организация сотрудничала с американской группой The Chainsmokers, российским рэпером Моргеншреном и другими артистами.

В 2020 году, принимая во внимание последствия глобальной пандемии, в том числе невозможность проведения «живых» концертов, разработчик предоставляет музыкантам альтернативную площадку для коммуникации с аудиторией и продвижения своих новых синглов, альбомов, выступлений, промо-продукции и другого.

«За последний год объем рынка гиперказуальных игр вырос в разы и сегодня является лидером по популярности среди жанров у массовой аудитории. Гиперказуальные игры стали мощной платформой для продвижения развлекательных брендов, в том числе музыкантов и артистов. Мы готовы предложить наши наиболее перспективные новые игры для таких партнерств, а также, совместно с артистом, подобрать оптимальный вариант интеграции и адаптировать игру под маркетинговые нужды партнера» — комментирует Лана Мейсак, директор по развитию бизнеса и маркетингу в Gismart.

Способы интеграции в игры компании будут подбираться индивидуально в зависимости от целей партнера-артиста и контента игры. Основное условие любого партнерства — это интеграция музыканта в том или ином виде в игру — будь то его визуальный образ или музыка.

Компания будет отвечать за монетизацию и маркетинг игры, включая инвестирование многомиллионного бюджета в рекламные кампании, гарантируя набор большой аудитории. Помимо использования игры как площадки для маркетинга, артист разделит прибыль от игры с издателем.

 
 
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