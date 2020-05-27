Днем 18 мая спасателям Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании дачного дома в садовом товариществе «Изобилие», что находится вблизи деревни Грядки Жодинского сельсовета.

– Спасателям удалось ликвидировать пожар, соседние строения от огня не пострадали. В результате пожара повреждены стены по всей площади и выгорели изнутри, кровля уничтожена полностью, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

На месте работала оперативная группа Смолевичского РОЧС. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.

МЧС напоминает, что нельзя перегружать электрические сети, эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией; запрещается применять в аппаратах защиты электросетей некалиброванные плавки вставки (скрутки проволоки, «жучки»); не допускается использование самодельных и неисправных электронагревательных приборов; не оставляйте включенные электроприборы без присмотра и помните, что после окончания срока эксплуатации электроприбора, указанного в техническом паспорте, он может быть пожароопасен. В случае возникновения пожара немедленно сообщайте по телефону 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичского РОЧС.