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Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
Источник материала: ОНТ
Поклонники голливудского актера Брэда Питта удивились тому, как их кумир выглядит на «шпионских» фотографиях. Фанаты считают, что артист запустил себя,
56-летний Питт на снимках гуляет по Малибу (Калифорния, США) со своим другом Майклом Бэлзари. Поклонники отметили, что актер идет в рваных джинсах и с «заросшей» прической.
Брэда называют «слишком старым» для такого образа. Артисту советуют принять ванну и не выглядеть как бездомный.
Но нашлись и те, кто вступился за звезду кинематографа. Некоторые люди заявляют, что Питт всегда выглядит отлично, несмотря ни на что.
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Поклонники голливудского актера Брэда Питта удивились тому, как их кумир выглядит на «шпионских» фотографиях. Фанаты считают, что артист запустил себя,...
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