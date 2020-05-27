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Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

27.05.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

Поклонники голливудского актера Брэда Питта удивились тому, как их кумир выглядит на «шпионских» фотографиях. Фанаты считают, что артист запустил себя, передает Daily Mail.

56-летний Питт на снимках гуляет по Малибу (Калифорния, США) со своим другом Майклом Бэлзари. Поклонники отметили, что актер идет в рваных  джинсах и с «заросшей» прической.

Брэда называют «слишком старым» для такого образа. Артисту советуют принять ванну и не выглядеть как бездомный.

Но нашлись и те, кто вступился за звезду кинематографа. Некоторые люди заявляют, что Питт всегда выглядит отлично, несмотря ни на что.

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Поклонники голливудского актера Брэда Питта удивились тому, как их кумир выглядит на «шпионских» фотографиях. Фанаты считают, что артист запустил себя,...
 
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