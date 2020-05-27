Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников

Источник материала: ОНТ

Поклонники голливудского актера Брэда Питта удивились тому, как их кумир выглядит на «шпионских» фотографиях. Фанаты считают, что артист запустил себя, передает Daily Mail.

56-летний Питт на снимках гуляет по Малибу (Калифорния, США) со своим другом Майклом Бэлзари. Поклонники отметили, что актер идет в рваных джинсах и с «заросшей» прической.

Брэда называют «слишком старым» для такого образа. Артисту советуют принять ванну и не выглядеть как бездомный.

Но нашлись и те, кто вступился за звезду кинематографа. Некоторые люди заявляют, что Питт всегда выглядит отлично, несмотря ни на что.

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