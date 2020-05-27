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Китайский Хатико три месяца ждал умершего от COVID-19 хозяина в больнице
27.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как отмечают сотрудники больницы «Тайкан Тунцзи» Ухани, в первое время от появления собаки в медицинском учреждении никто не был в восторге.
Ее силой выставляли за дверь, однако верный пес всегда возвращался, чтобы продолжить поиски хозяина
Самоотверженную собаку приютила управляющая супермаркета, расположенного в здании больницы.
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Как отмечают сотрудники больницы «Тайкан Тунцзи» Ухани, в первое время от появления собаки в медицинском учреждении никто не был в восторге. Ее силой выставляли за...
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