Китайский Хатико три месяца ждал умершего от COVID-19 хозяина в больнице

Источник материала: Вороновская газета





Как отмечают сотрудники больницы «Тайкан Тунцзи» Ухани, в первое время от появления собаки в медицинском учреждении никто не был в восторге.

Ее силой выставляли за дверь, однако верный пес всегда возвращался, чтобы продолжить поиски хозяина в коридорах госпиталя. Вскоре безоговорочной преданностью четвероногий завоевал сердца медицинского персонала и пациентов больницы.

Самоотверженную собаку приютила управляющая супермаркета, расположенного в здании больницы.

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