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В Старых Дорогах ребёнок засунул ногу в радиатор и застрял
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 мая около четырёх часов дня в Старых Дорогах мальчику понадобилась помощь спасателей.
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Заметив, что сын попал в затруднительную ситуацию, мама вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС с использованием подручных средств достали ногу мальчика из радиатора. Медпомощь спасённому не потребовалась.
Месяцем ранее аналогичный случай произошёл с юной минчанкой.
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Новости Беларуси. 26 мая около четырёх часов дня в Старых Дорогах мальчику понадобилась помощь спасателей. По сведениям Минского ОУМЧС, 5-летний ребёнок находился...
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