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В Старых Дорогах ребёнок засунул ногу в радиатор и застрял

27.05.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 мая около четырёх часов дня в Старых Дорогах мальчику понадобилась помощь спасателей. 

По сведениям Минского ОУМЧС, 5-летний ребёнок находился у себя в квартире. Во время игры мальчик засунул ногу в радиатор системы отопления. Конечность застряла, и самостоятельно освободиться ребёнок не смог. 

Заметив, что сын попал в затруднительную ситуацию, мама вызвала спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС с использованием подручных средств достали ногу мальчика из радиатора. Медпомощь спасённому не потребовалась. 

Месяцем ранее аналогичный случай произошёл с юной минчанкой.

Девочка сунула локоть в радиатор и застряла – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 26 мая около четырёх часов дня в Старых Дорогах мальчику понадобилась помощь спасателей.  По сведениям Минского ОУМЧС, 5-летний ребёнок находился...
 
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