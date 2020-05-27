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Пентагон: США готовы возобновить ядерные испытания в течение нескольких месяцев

27.05.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пентагон: США готовы возобновить ядерные испытания в течение нескольких месяцев

США возобновят испытания ядерного оружия в течение нескольких месяцев, если президент страны даст соответствующее распоряжение. Об этом сообщает газета Defence News со ссылкой на и.о. первого заместителя помощника министра обороны США Дрю Уолтера. 

Уолтер отметил, что, согласно его пониманию, испытания ядерного оружия возможно будет организовать в довольно сжатые сроки. В частности, испытания можно будет организовать в течение нескольких месяцев, если поступит соответствующее распоряжение президента страны. При этом он добавил, что на подготовку к более серьёзным испытаниям, предусматривающим более объемный сбор данных, могут уйти годы. 

О возможности проведения первых с 1992 года испытаний ядерного оружия в США ранее сообщила газета The Washington Post, согласно сведениям которой, данный вопрос обсуждался 15 мая в ходе встречи американских чиновников из ведомств, отвечающих за вопросы национальной безопасности. В сообщении отмечалось, что достигнуть окончательной договоренности о проведении испытаний им достигнуть так и не удалось, однако вопрос остается на повестке дня. 

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США возобновят испытания ядерного оружия в течение нескольких месяцев, если президент страны даст соответствующее распоряжение. Об этом сообщает газета Defence News...
 
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