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Пентагон: США готовы возобновить ядерные испытания в течение нескольких месяцев
Источник материала: ОНТ
США возобновят испытания ядерного оружия в течение нескольких месяцев, если президент страны даст соответствующее распоряжение. Об этом
Уолтер отметил, что, согласно его пониманию, испытания ядерного оружия возможно будет организовать в довольно сжатые сроки. В частности, испытания можно будет организовать в течение нескольких месяцев, если поступит соответствующее распоряжение президента страны. При этом он добавил, что на подготовку к более серьёзным испытаниям, предусматривающим более объемный сбор данных, могут уйти годы.
О возможности проведения первых с 1992 года испытаний ядерного оружия в США ранее
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США возобновят испытания ядерного оружия в течение нескольких месяцев, если президент страны даст соответствующее распоряжение. Об этом сообщает газета Defence News...
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