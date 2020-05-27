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Повредивший 12 машин угонщик задержан минскими милиционерами

27.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 мая оперативно-дежурная служба Фрунзенского РУВД города Минска приняла сообщение о том, что на улице Лынькова грузовик Iveco повредил 12 припаркованных автомобилей.

Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Милиционеры выяснили, что в ночь с 10 на 11 мая 19-летний нетрезвый минчанин увидел стоящий незапертый грузовик Iveco. Ключ зажигания лежал на водительском сидении автомобиля. Парень так прокатился, что повредил 12 автомобилей, припаркованных в разных дворах, пишет "Народная воля".


По информации пресс-секретаря Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Милиционеры выяснили, что в ночь с 10 на 11 мая 19-летний нетрезвый минчанин увидел стоящий незапертый грузовик Iveco. Ключ зажигания лежал на водительском сидении автомобиля. Парень так прокатился, что повредил 12 автомобилей, припаркованных в разных дворах.

По информации пресс-секретаря Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой, по данному факту возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Минск
 
 
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11 мая оперативно-дежурная служба Фрунзенского РУВД города Минска приняла сообщение о том, что на улице Лынькова грузовик Iveco повредил 12 припаркованных...
 
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