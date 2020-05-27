Повредивший 12 машин угонщик задержан минскими милиционерами

"Народная воля" . Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Милиционеры выяснили, что в ночь с 10 на 11 мая 19-летний нетрезвый минчанин увидел стоящий незапертый грузовик Iveco. Ключ зажигания лежал на водительском сидении автомобиля. Парень так прокатился, что повредил 12 автомобилей, припаркованных в разных дворах, пишет









По информации пресс-секретаря Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой, по данному факту возбуждено уголовное дело.





Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Милиционеры выяснили, что в ночь с 10 на 11 мая 19-летний нетрезвый минчанин увидел стоящий незапертый грузовик Iveco. Ключ зажигания лежал на водительском сидении автомобиля. Парень так прокатился, что повредил 12 автомобилей, припаркованных в разных дворах.





По информации пресс-секретаря Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой, по данному факту возбуждено уголовное дело.



