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В Старых Дорогах мальчик застрял в батарее
Источник материала: ОНТ
В Старых Дорогах спасателям пришлось помогать 5-летнему мальчику, застрявшему ногой в радиаторе системы отопления. Об этом
Сообщение поступило в службу спасения 26 мая в 15.58. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что мальчик 2015 года рождения, играя в комнате, засунул ногу в батарею и не сумел достать её самостоятельно. Находившаяся дома мать ребенка вызвала спасателей.
При помощи подручных средств сотрудникам МЧС удалось высвободить ногу мальчика. В медицинской помощи он не нуждался.
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В Старых Дорогах спасателям пришлось помогать 5-летнему мальчику, застрявшему ногой в радиаторе системы отопления. Об этом сообщает МЧС. Сообщение поступило в...
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