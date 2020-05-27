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В Старых Дорогах мальчик застрял в батарее

27.05.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Старых Дорогах мальчик застрял в батарее

В Старых Дорогах спасателям пришлось помогать 5-летнему мальчику, застрявшему ногой в радиаторе системы отопления. Об этом сообщает МЧС.

Сообщение поступило в службу спасения 26 мая в 15.58. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что мальчик 2015 года рождения, играя в комнате, засунул ногу в батарею и не сумел достать её самостоятельно. Находившаяся дома мать ребенка вызвала спасателей.

При помощи подручных средств сотрудникам МЧС удалось высвободить ногу мальчика. В медицинской помощи он не нуждался. 

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В Старых Дорогах спасателям пришлось помогать 5-летнему мальчику, застрявшему ногой в радиаторе системы отопления. Об этом сообщает МЧС. Сообщение поступило в...
 
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