В Старых Дорогах мальчик застрял в батарее

Источник материала: ОНТ

В Старых Дорогах спасателям пришлось помогать 5-летнему мальчику, застрявшему ногой в радиаторе системы отопления. Об этом сообщает МЧС.

Сообщение поступило в службу спасения 26 мая в 15.58. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что мальчик 2015 года рождения, играя в комнате, засунул ногу в батарею и не сумел достать её самостоятельно. Находившаяся дома мать ребенка вызвала спасателей.

При помощи подручных средств сотрудникам МЧС удалось высвободить ногу мальчика. В медицинской помощи он не нуждался.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram