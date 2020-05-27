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В Витебске Honda сбила 13-летнюю велосипедистку

27.05.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малолетняя велосипедистка попала под колеса легковушки в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 26 мая в районе дома № 5 по улице Баграмяна. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Honda при выезде с дворовой территории сбил 13-летнюю велосипедистку.

В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
 
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