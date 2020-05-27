В Витебске Honda сбила 13-летнюю велосипедистку

Источник материала: Tut.by

Малолетняя велосипедистка попала под колеса легковушки в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла вечером 26 мая в районе дома № 5 по улице Баграмяна. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Honda при выезде с дворовой территории сбил 13-летнюю велосипедистку.

В результате ДТП школьница получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.