В Пинске ограничат продажу алкоголя в связи с проведением школьных линеек

Источник материала: Пинский Вестник

Время продажи алкогольных напитков 30 мая 2020 г. (с 00.00 до 24.00) будет ограничено, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания. В этот день спиртное разрешено продавать только в ресторанах и барах. Такие меры приняты в связи с проведением в школах и гимназиях города торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года.

Напомним, что ограничения по продаже алкоголя в городе Пинске ежегодно действуют 7 апреля, 15 мая, 30 мая, 10 июня и 1 сентября.

30 мая 2020 года будет также действовать ограничение на реализацию пива и слабоалкогольных напитков.

Согласно организационно-распорядительному документу розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не осуществляется в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующего за ним дня.