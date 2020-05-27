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В Пинске ограничат продажу алкоголя в связи с проведением школьных линеек

27.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Время продажи алкогольных напитков 30 мая 2020 г. (с 00.00 до 24.00) будет ограничено, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания. В этот день спиртное разрешено продавать только в ресторанах и барах. Такие меры приняты в связи с проведением в школах и гимназиях города торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года.

Напомним, что ограничения по продаже алкоголя в городе Пинске ежегодно действуют 7 апреля, 15 мая, 30 мая, 10 июня и 1 сентября.

30 мая 2020 года будет также действовать ограничение на реализацию пива и слабоалкогольных напитков.

Согласно организационно-распорядительному документу розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не осуществляется в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08.00 дня проведения указанных мероприятий до 08.00 следующего за ним дня.

 
 
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Время продажи алкогольных напитков 30 мая 2020 г. (с 00.00 до 24.00) будет ограничено, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания. В этот день...
 
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