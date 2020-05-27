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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пожаре в Борисове спасли мужчину ЧП случилось накануне утром. Спасателей вызвали случайные прохожие. Еще до приезда службы спасения они поднялись на пятый этаж и вынесли хозяина квартиры из...

ЧП случилось накануне утром. Спасателей вызвали случайные прохожие. Еще до приезда службы спасения они поднялись на пятый этаж и вынесли хозяина квартиры из задымленного помещения. Дверь оказалась открытой, к тому моменту мужчина находился в коридоре и уже не мог передвигаться. Пострадавший был доставлен в больницу. Известно, что возгорание произошло в одной из жилых комнат, сейчас специалисты устанавливают причину ЧП.