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Срок натурализации для получения белорусского гражданства планируют сократить до трех лет. И другие новшества

27.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Законодательная норма об утрате белорусского гражданства иностранцем, который был уличен в экстремизме, терроризме, разрабатывается в Беларуси – она содержится в проекте закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь". В ближайшее время проект закона будет рассмотрен на заседании профильной комиссии нижней платы белорусского парламента.





"В проекте закона есть норма о том, чтобы лишать белорусского гражданства лиц других государств за террористическую, экстремистскую деятельность и причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь", – сообщил Sputnik эксперт, знакомый с ходом разработки данного законопроекта.

По его словам, такая норма вводится в белорусское законодательство впервые, и она будет касаться тех иностранцев, которые прошли в Беларуси процедуру натурализации, но причинили тяжкий вред интересам Беларуси, были уличены в причастности к терроризму и экстремизму.

Собеседник агентства также отметил, что законопроектом предлагается ряд норм, направленных на либерализацию законодательства в области получения белорусского гражданства для иностранных граждан.

К примеру, проектом закона предлагается упростить институт восстановления гражданства для бывших белорусских граждан, которые уехали из страны после 2001 года и получили гражданство в других странах.

"Тогда из Беларуси выехали десятки тысяч соотечественников. Теперь поступают обращения о том, чтобы упростить процедуру восстановления белорусского гражданства для них и их потомков. Для этого и был разработан законопроект", – сказал собеседник Sputnik.

Он также рассказал, что в проекте закона содержится норма о том, чтобы сократить сроки гражданской натурализации для иностранцев в Беларуси с семи до трех лет.
 
 
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Законодательная норма об утрате белорусского гражданства иностранцем, который был уличен в экстремизме, терроризме, разрабатывается в Беларуси – она содержится...
 
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