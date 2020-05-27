Слушатели превратились и в зрителей: чем удивляет и радует радио «МИР» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» в Беларуси отмечает день рождения . Станции – 23 года, она одна из самых популярных в стране. Недавно сотрудники переехали в новую студию. Какие возможности теперь есть у ведущих, когда слушатели превратились в зрителей, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Они начинают работать, когда многие еще спят. Ведущие шоу «Подъемная сила» будят слушателей с юмором. Развлекают популярной музыкой и разговорами с гостями. В прямом эфире устраивают розыгрыши и конкурсы.

В студийные соцсети приходят сотни пожеланий. Ответить всем невозможно, говорит Катя Ивлиева. Но – стараются. Как работают ведущие, теперь можно видеть в прямом эфире.

«МИР» сейчас вещает из обновленной мультимедийной студии. Проект разрабатывали почти год. Учли опыт американских и европейских радиостанций. Видеокамеры сами фиксируют артистов, ведущих, выбирают хорошие ракурсы. А дальше программа без режиссера монтирует видео.

«Мои первые впечатления – это как будто полет в космосе. Ощущение, что ты работаешь не только на радио, но и на телевидении. Это двойная ответственность, нужно не только хорошо говорить, но и соответствующим образом выглядеть, вести себя за пультом. Но для меня лично это все рост», – сказала Катя Ивлиева.

С днем рождения радио «МИР» поздравили и популярные белорусские исполнители. В эфире сразу два концерта. Дуэт Тео и Ольги Рыжиковой и заслуженной артистки страны Искуи Абалян.

«Чтобы рейтинги были ближе к облакам и звездам. Побольше качественной музыки, в том числе от белорусских исполнителей. Чтобы мы все вместе делали одно большое дело и дарили людям улыбку. Радио «Мир», с днем рождения! Спасибо за вашу честную работу. Мы вас любим!» – сказали Тео и Ольга Рыжикова.

«23 года – это только начало! Это молодость, свежесть. Замечательный возраст, когда нет никаких границ, все в ваших руках», – отметили участники группы Intelligency.

В честь дня рождения «МИР» запустил праздничную рубрику. Каждый час в эфире звучат песни-ровесники радио. А оно уже 23 года дарит хорошее настроение слушателям по всей стране.