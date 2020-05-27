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Слушатели превратились и в зрителей: чем удивляет и радует радио «МИР» в Беларуси
27.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Они начинают работать, когда многие еще спят. Ведущие шоу «Подъемная сила» будят слушателей с юмором. Развлекают популярной музыкой и разговорами с гостями. В прямом эфире устраивают розыгрыши и конкурсы.
В студийные соцсети приходят сотни пожеланий. Ответить всем невозможно, говорит Катя Ивлиева. Но – стараются. Как работают ведущие, теперь можно видеть в прямом эфире.
«МИР» сейчас вещает из обновленной мультимедийной студии. Проект разрабатывали почти год. Учли опыт американских и европейских радиостанций. Видеокамеры сами фиксируют артистов, ведущих, выбирают хорошие ракурсы. А дальше программа без режиссера монтирует видео.
С днем рождения радио «МИР» поздравили и популярные белорусские исполнители. В эфире сразу два концерта. Дуэт Тео и Ольги Рыжиковой и заслуженной артистки страны Искуи Абалян.
«Чтобы рейтинги были ближе к облакам и звездам. Побольше качественной музыки, в том числе от белорусских исполнителей. Чтобы мы все вместе делали одно большое дело и дарили людям улыбку. Радио «Мир», с днем рождения! Спасибо за вашу честную работу. Мы вас любим!» – сказали Тео и Ольга Рыжикова.
В честь дня рождения «МИР» запустил праздничную рубрику. Каждый час в эфире звучат песни-ровесники радио. А оно уже 23 года дарит хорошее настроение слушателям по всей стране.
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Радио «МИР» в Беларуси отмечает день рождения. Станции – 23 года, она одна из самых популярных в стране. Недавно сотрудники переехали в новую студию.
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