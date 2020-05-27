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«Страшно заходить, смотреть». Из-за холодного мая на Полесье вырастят меньше огурцов

27.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Урожай на экспорт. Жители Ольшан ежедневно отправляют за рубеж до 180 тонн свежих огурцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Страшно заходить, смотреть». Из-за холодного мая на Полесье вырастят меньше огурцов

Основные поставки традиционно в Россию, но в 2020 году есть покупатели и с юга. Несколько фур на этой неделе отгрузили украинским потребителям.

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Спрос на полесский огурец в условиях всеобщей пандемии есть, а вот самого огурца всем может и не хватить. Холодный май поставил крест на планах вырастить рекордный урожай: привезти на рынок больше продукции они просто не могут.

«Страшно заходить, смотреть». Из-за холодного мая на Полесье вырастят меньше огурцов

Сергей Ярмолевич, житель деревни Семигостичи:
Не дает тот урожай, который должен давать огурец. Сами видите, какая она тут светлая вся полностью. А сейчас если солнце сильно пойдет, то просто «уши» опустит, и все. Месяц продержится, и все. Как тряпка висит и все – корень не дает ему питания, чтобы нормально листва была поднята.

«Страшно заходить, смотреть». Из-за холодного мая на Полесье вырастят меньше огурцов

Александр Добриян, корреспондент:
То есть в этом году большого сезона огурцов не будет?

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Сергей Ярмолевич:
Я думаю, что нет. В принципе, со знакомыми с кем разговаривал, все жалуются. Страшно заходить, смотреть.

«Страшно заходить, смотреть». Из-за холодного мая на Полесье вырастят меньше огурцов

Несмотря на то, что оптовая цена не сильно упала по сравнению со стартовой в 2 рубля на первые огурцы и колеблется в районе 1,5 рубля, сработать с хорошим плюсом уже вряд ли удастся.

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Вся надежда у полешуков теперь другие культуры: впереди томаты, баклажаны, капуста.

Люди в материале: Сергей Ярмолевич, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Урожай на экспорт. Жители Ольшан ежедневно отправляют за рубеж до 180 тонн свежих огурцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные...
 
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