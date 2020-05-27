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«Страшно заходить, смотреть». Из-за холодного мая на Полесье вырастят меньше огурцов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Урожай на экспорт. Жители Ольшан ежедневно отправляют за рубеж до 180 тонн свежих огурцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные поставки традиционно в Россию, но в 2020 году есть покупатели и с юга. Несколько фур на этой неделе отгрузили украинским потребителям.
Спрос на полесский огурец в условиях всеобщей пандемии есть, а вот самого огурца всем может и не хватить. Холодный май поставил крест на планах вырастить рекордный урожай: привезти на рынок больше продукции они просто не могут.
Сергей Ярмолевич, житель деревни Семигостичи:
Александр Добриян, корреспондент:
Сергей Ярмолевич:
Несмотря на то, что оптовая цена не сильно упала по сравнению со стартовой в 2 рубля на первые огурцы и колеблется в районе 1,5 рубля, сработать с хорошим плюсом уже вряд ли удастся.
Вся надежда у полешуков теперь другие культуры: впереди томаты, баклажаны, капуста.
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Новости Беларуси. Урожай на экспорт. Жители Ольшан ежедневно отправляют за рубеж до 180 тонн свежих огурцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные...
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