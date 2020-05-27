В Несвиже планируют построить новую современную поликлинику.

Как рассказал заместитель председателя Несвижского райисполкома Михаил Афанасик, в свое время был разработан проект на строительство роддома с поликлиникой, однако из-за недостатка финансирования оно было остановлено. Но, когда председатель Минского облисполкома Александр Турчин посещал районную больницу, вопрос о новой поликлинике поднимался. В ближайшее время откорректируют проектно-сметную документацию и, возможно, в следующем году на имеющихся фундаментных основаниях начнется стройка.

Также возможно, что после введения в эксплуатацию новой поликлиники действующая сменит профиль.