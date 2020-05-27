Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию совершил каминг-аут

Источник материала: Tut.by

Спустя несколько дней после публикации фотографии со своим партнером в честь Международного дня борьбы с гомофобией французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, совершил каминг-аут. Его слова приводит L’equipe.



Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro), wikimedia

Сизерон заявил, что многие знакомые уговаривали его признаться в том, что он гей, хотя он долгое время сопротивлялся. По словам спортсмена, его решение поможет ЛГБТ-сообществу, но, с другой стороны, может затмить его победы.

«Я же хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — подытожил он.

Сизерон и Пападакис — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019) и пятикратные чемпионы Европы (2015−2019).