|
Четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию совершил каминг-аут
Источник материала: Tut.by
Спустя несколько дней после публикации
Сизерон заявил, что многие знакомые уговаривали его признаться в том, что он гей, хотя он долгое время сопротивлялся. По словам спортсмена, его решение поможет ЛГБТ-сообществу, но, с другой стороны, может затмить его победы.
«Я же хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — подытожил он.
Сизерон и Пападакис — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019) и пятикратные чемпионы Европы (2015−2019).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие знакомые уговаривали его признаться в том, что он гей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)