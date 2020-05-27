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Лучший банк - под матрасом: беларусы боятся класть деньги на рублевые депозиты

27.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди не тратят зарабатываемые деньги, но и класть их на срочные депозиты не спешат.



Величина срочных депозитов населения в белорусских рублях в апреле снизилась на 79,4 млн. рублей (1,6%) и составила на 1 мая текущего года 5 023,8 млн. рублей.

При этом переводные депозиты физических лиц, то есть, в основном, средства на их банковских карточках, увеличились в апреле на 511,3 млн. рублей (19,3%), достигнув 3 158,9 млн. рублей. 

Люди не тратят зарабатываемые деньги, но и класть их на срочные депозиты не спешат. 

Возможно, это связано с неуверенностью насчет завершения экономического кризиса. Впрочем, в марте величина срочных депозитов снижалась в намного большей степени, чем в апреле, то есть неуверенность постепенно проходит.

Хранят люди и наличные, в связи с чем сумма наличных денег в обороте в апреле увеличилась по сравнению с мартом на 223,3 млн. рублей (6,3%) — до 3 758,8 млн. рублей.

У юридических лиц дела в апреле шли явно хуже, чем у населения. Срочные рублевые депозиты предприятий за месяц снизились на 296,9 млн. рублей (6,9%) — до 4 026 млн. рублей. А их переводные вклады сократились на 159,1 млн. рублей (5,9%) — до 2 535,4 млн. рублей. 

Потери предприятий в апреле оказались намного выше, чем в марте, что является следствием кризиса — многие компании лишились значительной части выручки и вынуждены тратить свои сбережения.

Более того, сократилась также и стоимость рублевых ценных бумаг, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 158,1 млн. рублей (10,5%) — до 1 352,2 млн. рублей.

Таким образом, в сумме юридические лица лишились в апреле около 0,6 млрд. рублей. Однако сбережения физических лиц выросли в немного большей степени, поэтому рублевая денежная масса (М2*) в апреле все же увеличилась по сравнению с мартом, хотя и всего на 41,3 млн. рублей (0,2%) и достигла 19 855,2 млн. рублей.


При этом рублевый эквивалент валютных средств населения и предприятий в белорусских банках в апреле сократился на 2 839,1 млн. рублей (9,1%) — до 28 377,7 млн. рублей. 

Это объясняется падением курсов иностранных валют по отношению к белорусскому рублю, а также снижением величины данных депозитов в долларовом выражении. 

В результате широкая денежная масса (М3), включающая рублевые и валютные средства, в апреле снизилась по сравнению с мартом на 2 901,5 млн. рублей (5,5%) — до 49 728,6 млн. рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Люди не тратят зарабатываемые деньги, но и класть их на срочные депозиты не спешат.
 
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