Беларусь планирует отменить роуминг с Россией в сентябре, несмотря на ситуацию с COVID-19

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия планируют отменить роуминг в сентябре, несмотря на ситуацию с COVID-19 и некоторое отставание от намеченного графика по реализации первых двух этапов соответствующей дорожной карты. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минсвязи и информатизации РБ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Напомним, что в июне 2017 года Высшим Госсоветом Союзного государства было дано поручение отраслевым министерствам Беларуси и России проработать вопрос об отмене роуминга между этими странами. Как рассказал pravo.by заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов, соответствующая дорожная карта предусматривает три этапа отмены роуминга — это установление симметричных ставок на услуги пропуска трафика, внесение изменений в соглашения между российскими и белорусскими операторами и непосредственно поэтапное снижение розничных тарифов для абонентов, находящихся в сети гостевого оператора, а также отмена платы за входящие вызовы в сети гостевого оператора (роуминга). Последнее планируется отменить не позднее сентября 2020 года.

Однако этот вариант имеет свои плюсы и минусы. Так, в НЦОТ TUT.BY пояснили , что это может привести к повышению тарифов на исходящие звонки, СМС, интернет и спровоцировать резкое увеличение объема нелегальной терминации международного телефонного трафика.

Сейчас Минсвязи РБ направило письменный ответ РИА «Новости», где говорится, что изменение сроков, установленных дорожной картой, пока не планируется.

«В настоящее время реализация первого и второго этапов дорожной карты продолжается, отмечается отставание от намеченного графика. Причинами отставания является складывающаяся эпидемиологическая ситуация, перевод компаний на удаленную работу, введенный карантин на территории Российской Федерации, что замедляет документальное оформление соглашений», — говорится в сообщении.

Между тем в ведомстве обратили внимание, что ряд соглашений первого этапа уже подписан, а большинство соглашений второго этапа — «в статусе высокой степени согласования». Третий этап дорожной карты стороны планируют завершить в августе.