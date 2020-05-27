МАРТ определил порядок отнесения услуг к сферам естественных монополий

Источник материала: Ежедневник

Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило инструкцию «Об отнесении услуг к сферам естественных монополий». Это предусмотрено постановлением МАРТ от 8 мая 2020 года № 37.

Согласно закону, сферами естественных монополий признаются аэронавигационные услуги, услуги аэропортов и транспортных терминалов, ж/д перевозки, транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам, нефти и нефтепродуктов - по магистральным, а также услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, по передаче и распределению электрической и тепловой энергии, централизованное водоснабжение и водоотведение.

К сфере естественной монополии может относиться услуга из данных областей в случае, если невозможно создать конкурентные условия для формирования предложения и удовлетворения спроса на нее в силу технологических особенностей производства и предоставления. Это может быть обусловлено наличием уникальной инфраструктуры, сетевой платформы, специфики технологии оказания услуги, прав на результаты интеллектуальной деятельности либо недостаточной емкостью рынка с учетом существующих мощностей инфраструктуры (технической возможности).

Услуга относится к сфере естественной монополии также в случае экономической нецелесообразности создания конкурентных условий для формирования предложения и удовлетворения спроса в силу технологических особенностей. Это может быть связано с наличием в собственности или на иных законных основаниях имущества и нематериальных активов, предназначенных для производства и предоставления услуг в определенных законом сферах, удовлетворением в географических границах преимущественно всего объема спроса на рассматриваемую услугу либо отсутствием взаимозаменяемых услуг.

Инструкция также определяет, в каких случаях услуга не относится к сфере естественной монополии. Для этого должно быть выполнено одно из условий. Она не будет относиться к данной сфере, если у потребителя появится возможность пользоваться взаимозаменяемыми (аналогичными) услугами. Еще одно возможное условие - наличие устойчивой межвидовой (внутривидовой) конкуренции, в том числе наличие устойчивого неудовлетворенного спроса на услугу в долговременной перспективе при отсутствии мощностей (технической возможности) для удовлетворения такого спроса.

Анализ рынка услуг в целях определения, относятся они к сфере естественной монополии или нет, будет проводить МАРТ с учетом указанных критериев, сообщает БелТА .