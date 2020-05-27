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Этой бабушке на фото 80 лет. Посмотрите, как она этого добилась

27.05.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Тётя пришла к племяннице с просьбой немного омолодить её в честь дня рождения. Девушка справилась на отлично. 

Как сообщает DailyMail, 33-летняя жительница шотландского города Абердин Джулия Стронах работает визажисткой. Год назад, когда её тёте Сандре исполнилось 80 лет, Джулия применила на ней свои навыки и показала результат. Женщина стала выглядеть существенно моложе. 

Этой бабушке на фото 80 лет. Посмотрите, как она этого добилась
Фото: instagram.com/julzplatinum 

Когда восторженные подписчики попросили поделиться секретом, британка согласилась. Стронах предпочитает использовать «лёгкую» косметику, также девушка во время работы учитывает особенности кожи и строения лиц своих клиентов. 

В случае со своей тётей Джулия сначала нанесла на лицо и шею женщины тональный крем, чтобы визуально выровнять тон кожи. Далее визажистка приготовила смесь из матовых теней и нанесла подводку на открытые веки. 

Этой бабушке на фото 80 лет. Посмотрите, как она этого добилась
Фото: instagram.com/julzplatinum 

Следом Стронах использовала накладные ресницы, сделав их более редкими к краям, а также осветлила брови и сделала их густыми. Губы Сандры девушка окрасила только посередине, поскольку считает, что помада на краях губ наоборот добавляет человеку возраст. Напоследок Джулия воспользовалась пудрой с бронзером. 

Этой бабушке на фото 80 лет. Посмотрите, как она этого добилась
Фото: instagram.com/julzplatinum 

Закончив с описанием процесса, визажистка упомянула, что старалась подчеркнуть яркие стороны лица и скрыть слабые, а не полностью преобразить внешность тёти. 

Кстати, преображение может не понадобиться, если изначально соблюдать некоторые рекомендации.

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Люди в материале: Джулия Стронах, Julia Stronach

 
 
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Новости Великобритании. Тётя пришла к племяннице с просьбой немного омолодить её в честь дня рождения. Девушка справилась на отлично.  Как сообщает DailyMail, 33-летняя...
 
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