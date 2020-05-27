Источник материала: ОНТ

Капитан клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал отцом во второй раз. У знаменитого хоккеиста родился еще один сын. Россиянин сообщил о радостной новости в Instagram.

Жена Александра, Анастасия, в своем Instagram указала рост и вес родившегося мальчика – 55 см, 3800 г.

Фанаты поздравили хоккеиста с рождением второго сына. Многие болельщики пожелали семье Овечкина крепкого здоровья.

Ранее сообщалось , что Александр Овечкин был признан лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги по версии телезрителей. За карьеру в NHL Александр провел 1152 игры и забросил 706 шайб.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram