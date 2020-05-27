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Александр Овечкин стал отцом во второй раз
Источник материала: ОНТ
Капитан клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал отцом во второй раз. У знаменитого хоккеиста родился еще один сын. Россиянин
Жена Александра, Анастасия, в своем Instagram
Фанаты поздравили хоккеиста с рождением второго сына. Многие болельщики пожелали семье Овечкина крепкого здоровья.
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Капитан клуба NHL «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал отцом во второй раз. У знаменитого хоккеиста родился еще один сын. Россиянин сообщил о радостной...
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