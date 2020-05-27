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Александр Овечкин стал папой во второй раз

27.05.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой во второй раз. Жена 34-летнего хоккеиста Александра Овечкина показала снимок с новорожденным сыном.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 27 Май 2020 в 12:54 PDT

— 27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см, 3800 г! Мы самые счастливые, — написала под семейной фотографией Анастасия.

— Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик! — поделился эмоциями счастливый отец.

Пара, которая вместе пять лет, уже воспитывает одного ребенка. Сын супругов Сергей, которого назвали в честь погибшего брата спортсмена, появился на свет 18 августа 2018 года.

Отметим, что сегодня у Овечкина был и еще один повод для радости — он в рекордный девятый раз был признан лучшим снайпером НХЛ.

 
Теги: Новости
 
 
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