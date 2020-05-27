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Александр Овечкин стал папой во второй раз
Источник материала: Tut.by
Анастасия Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она стала мамой во второй раз. Жена 34-летнего хоккеиста Александра Овечкина показала снимок с новорожденным сыном.
— 27.05.2020 родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см, 3800 г! Мы самые счастливые, — написала под семейной фотографией Анастасия.
— Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик! —
Пара, которая вместе пять лет, уже воспитывает одного ребенка. Сын супругов Сергей, которого назвали в честь погибшего брата спортсмена, появился на свет 18 августа 2018 года.
Отметим, что сегодня у Овечкина был и еще один повод для радости — он в рекордный девятый раз
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Об этом сообщила его жена.
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