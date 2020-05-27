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Как фастфуд влияет на внимательность

27.05.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Достаточно съесть всего одно блюдо, богатое насыщенными жирами, и ваша способность к концентрации внимания может упасть, пишет «Здоровье Mail.ru». Результаты исследования, проведенного учеными из Университета штата Огайо (США), опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.


Фото: Reuters

В эксперименте принимала участие 51 женщина в возрасте от 45 до 61 года. Все они с утра прошли тестирование на способность длительно удерживать внимание, уровень концентрации и время реакции на резкое изменение ситуации. Затем часть участниц получила завтрак, приготовленный на пальмовом масле, которое содержит много вредных насыщенных жиров, а остальные — завтрак, приготовленный на подсолнечном масле, богатом полезными ненасыщенными жирами. Оба блюда содержали по 930 калорий, что соответствует калорийности стандартного набора фастфуда — например, большого гамбургера и пакета картошки-фри, — в котором присутствует много насыщенных жиров.

Пять часов спустя участницы снова прошли тестирование. Оказалось, что те женщины, которые съели на завтрак блюдо, богатое насыщенными жирами, справляются с заданиями на внимание значительно хуже, чем те, что получили за завтраком ненасыщенные жиры.

Спустя несколько недель эксперимент был повторен, но на этот раз участницы поменялись местами — те, что в прошлый раз ели вредную пищу, получили полезную, и наоборот. Эффект, который оказал на способность к сосредоточению завтрак, богатый насыщенными жирами, был тем же.

Хотя исследователи не изучали, в чем заключаются биологические причины обнаруженного феномена, они предполагают, что насыщенные жиры повышают уровень хронического воспаления в организме, в том числе в головном мозге. Кроме того, не исключена вероятность, что жирные кислоты могут проникать непосредственно в мозг и воздействовать на него напрямую.

Авторы исследования не исключают, что сейчас, во время пандемии COVID-19, негативные последствия от потребления пищи, богатой насыщенными жирами, могут быть особенно печальными, так как из-за стресса многие люди начали есть много фастфуда. «Когда мы находимся в тревожном состоянии, пища, в которой много насыщенных жиров, кажется нам гораздо более соблазнительной, чем брокколи, — отметила один из авторов, профессор психиатрии и психологии Дженис Киколт-Глэйзер (Janice Kiecolt-Glaser). — Известно, что депрессия и тревожность сами по себе негативно отражаются на способности фокусироваться и удерживать внимание. А если прибавить к этому жирную пищу, эффект может быть еще более выраженным».

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Достаточно съесть всего одно блюдо, богатое насыщенными жирами, и ваша способность к концентрации внимания упадет.
 
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