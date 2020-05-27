Цены на нефть возобновили падение утром 27 мая

Источник материала: ОНТ

Мировые цены на нефть возобновили снижение утром в среду 27 мая из-за вернувшихся опасений слишком медленного восстановления спроса на топливо, а также роста напряженности между США и Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent по состоянию на 11 часов 23 минуты по минскому времени составила $35,63 за баррель, сократившись на 1,49% по сравнению с предыдущим днем торгов.

Падает стоимость и на нефть марки WTI, торгующейся по $33,88 за баррель, и показавшей сокращение на 1,37% по сравнению с предыдущим днем.

Главной причиной очередного падения стали ожидания слишком медленного роста спроса на нефть. Так, по мнению аналитиков Eurasia Group, ожидавшееся в июле восстановление баланса на рынке может оказаться слишком оптимистичным прогнозом из-за сохраняющегося риска новых вспышек COVID-19 и сопутствующих им локдаунов. Все это будет способствовать резкому снижению спроса на автомобильное топливо, которое, согласно разным оценкам, по итогам года может достичь 30% в годовом выражении.

Кроме того, сокращению стоимости «черного золота» также способствует нарастающее напряжение в отношениях между США и Китаем, а также новости о намерении России увеличить объемы добычи в июле.

Фото: Reuters

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