BMW представила обновленные седан и универсал пятой серии

Источник материала: Tut.by

Нынешняя «пятерка» BMW (G30) появилась в 2016 году — пришло время планового обновления модели. Весной фотошпионам неоднократно попадались прототипы с измененным дизайном, а теперь баварцы полностью рассекретили обновленную «пятерку» — одновременно с седаном представлен и универсал Touring (G31).





Примечательно, что мировая премьера модернизированной пятой серии прошла в Южной Корее, где карантинные ограничения уже почти сняты. Решетка радиатора у обновленных машин стала шире и выше, подретушированы бамперы, новые светодиодные фары — с более тонкими контурами (опция — адаптивные светодиодные фары с матричной технологией и лазерные фары), изменился рисунок задних фонарей, а трапециевидные выхлопными патрубки теперь у всех модификаций «пятерки».









В салоне обновленных «пятерок» — руль с новым расположением клавиш, автоматический климат-контроль с расширенным функционалом, новые декоративные планки, а также новая медиасистема с 10,25-дюймовым экраном (за доплату — 12,3-дюймовый).





Расширен комплекс вспомогательной электроники — это улучшенная навигация (она быстрее и точнее рассчитывает маршрут, данные о трафике обновляются в реальном времени), функция контроля дорожной разметки, системы предупреждения о столкновении с функцией торможения до полной остановки и удержания автомобиля в пределах полосы движения.





У бензиновых двигателей (от 184 до 530 л.с.) оптимизирован непосредственный впрыск, а дизель теперь с двухступенчатым турбонаддувом. Кроме того, все «четверки» и «шестерки» на пятой серии для европейского рынка обрели «мягкогибридную» надстройку с 48-вольтовым стартер-генератором. Отдача трехлитрового дизеля на версии 530d выросла до 286 л.с., а на 540d — до 340 л.с.





В гамме универсала появилась версия 530e с «подзаряжаемой» гибридной установкой, которая вдобавок была модернизирована — тандем из двухлитровой «четверки» и электромотора теперь развивает 292 л.с. (+40 л.с. по сравнению с прежней версией ). Седан же обзавелся еще одной гибридной модификацией — 545e с рядной «шестеркой» 3.0 и электродвигателем (394 л.с. и 600 Нм крутящего момента в пике). Все версии — дизельные, бензиновые или гибрид, оснащены 8-ступенчатым «автоматом».





У европейских дилеров обновленная «пятерка» появится в июле.