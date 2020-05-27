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Оказывается, владелец «Табакерок» запустил под Минском целую фабрику: ради неё меняли границы города

27.05.2020 11:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На какое-то время «Табакерки» и все с ними связанное будто бы выпали из инфополя, но вот TUT.by выяснил, что их создатель, бизнесмен Алексей Олексин, уже запустил новую табачную фабрику «Интер Тобакко». Она находится в столичной промзоне «Шабаны» и, оказывается, работает несколько месяцев.

Разрешение на постройку фабрики Олексину дали еще в 2018 году, для этого в промзоне «Шабаны» выделили участок и изменили границы Минска. Возведением занялась компания «Интер Тобакко» (на 99% принадлежит подконтрольному бизнесмену «Энерго-Оилу»). В следующем году Александр Лукашенко наделил «Интер Тобакко» статусом специмпортера табачного сырья. Объем инвестиций в проект оценивался в примерно 100 миллионов рублей.

Под табачную фабрику Алексей Олексин передлал корпуса предприятия «Интердорс», владельцами которого с 2012 года были латвийские компании семьи предпринимателя. Ключевой партнер «Интер Тобакко» – компания Philip Morris International, один из крупнейших производителей сигарет в мире. В 2007 году она закрыла офис в Беларуси, но спустя 11 лет вернулась в страну и задумалась о том, чтобы запустить у нас производство. Но для этого пришлось наладить связи с беларускими дистрибьюторами: предприятием Управления делами президента «Беларусьторг» и компанией «Энерго-Оил». «Интер Тобакко» запустился на их мощностях.

С февраля на фабрике идет лицензионное производство продукции сигаретных брендов PMI Marlboro и Parliament. Вместе с тем «Интер Тобакко» также наладила выпуск собственных торговых марок – Dove и Red bor – в низком ценовом сегменте. 

 
Теги: Минск
 
 
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На какое-то время «Табакерки» и все с ними связанное будто бы выпали из инфополя, но вот TUT.by выяснил, что их создатель, бизнесмен Алексей Олексин, уже запустил новую...
 
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