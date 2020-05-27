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Билли Айлиш выложила видео со своим раздеванием
Источник материала: Tut.by
В ходе концертного тура, большая часть которого перенесена из-за пандемии, Билли Айлиш включала фанатам довольно откровенное видео со своим раздеванием. И вот она выложила его полную версию на свой YouTube-канал.
В нем юная певица, за пару лет покорившая планету, раздевается под философскую речь, главный посыл которой в том, что Билли снимает с себя ответственность за мнение других людей. Ролик так и называется — «Не моя ответственность»,
«Если я ношу то, что удобно, — я не женщина. Если снимаю — я шлюха. Хотя вы никогда не видели мое тело, вы все равно его судите и осуждаете меня за него. Почему?»
Ролик, разумеется, моментально стал популярным, набрав 2,5 млн просмотров менее чем за сутки.
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Ранее его могли видеть фанаты на концертах.
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