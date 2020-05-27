Бабарико собрал уже 35 тысяч подписей

"Силами нашей инициативной группы уже собрано более 35.000 подписей за 3 неполных дня и без серьезного подключения регионов! Это невероятно круто, но я верю, что мы можем больше!» — пишет Бабарико.





Он также в 19:00 приглашает всех на онлайн-трансляцию в YouTube и Instagram и публикует карту сбора подписей.















