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Бабарико собрал уже 35 тысяч подписей

27.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико написал в соцсетях.

"Силами нашей инициативной группы уже собрано более 35.000 подписей за 3 неполных дня и без серьезного подключения регионов! Это невероятно круто, но я верю, что мы можем больше!» — пишет Бабарико. 

Он также в 19:00 приглашает всех на онлайн-трансляцию в YouTube и Instagram и публикует карту сбора подписей.
 
 
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Об этом потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико написал в соцсетях.
 
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