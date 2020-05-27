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Бабарико собрал уже 35 тысяч подписей
Источник материала: Партизан
Об этом потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико написал в соцсетях.
"Силами нашей инициативной группы уже собрано более 35.000 подписей за 3 неполных дня и без серьезного подключения регионов! Это невероятно круто, но я верю, что мы можем больше!» — пишет Бабарико.
Он также в 19:00 приглашает всех на онлайн-трансляцию в YouTube и Instagram и публикует карту сбора подписей.
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Об этом потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико написал в соцсетях.
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