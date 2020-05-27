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В области набирает обороты молодёжная акция «Выбираем студотряд!»

27.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минской области набирает обороты промо-акция «Выбираем студотряд!». Она направлена на занятость молодежи в составе студенческих отрядов и индивидуально, сообщили в Центральном комитете ОО «БРСМ».
В области набирает обороты молодёжная акция «Выбираем студотряд!»
 
В области набирает обороты молодёжная акция «Выбираем студотряд!»

Желающие поработать летом в режиме онлайн заполняют анкеты на трудоустройство.

Затем будут сформированы экологические, сельскохозяйственные и педагогические отряды. Также ведется индивидуальное трудоустройство школьников и учащихся через службу занятости.

Стоит сказать, традиционно подобные акции сопровождаются флешмобами «Труд-крут!».


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В Минской области набирает обороты промо-акция «Выбираем студотряд!». Она направлена на занятость молодежи в составе студенческих отрядов и индивидуально,...
 
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