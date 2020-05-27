В области набирает обороты молодёжная акция «Выбираем студотряд!»

В Минской области набирает обороты промо-акция «Выбираем студотряд!». Она направлена на занятость молодежи в составе студенческих отрядов и индивидуально, сообщили в Центральном комитете ОО «БРСМ».
Желающие поработать летом в режиме онлайн заполняют анкеты на трудоустройство.
Затем будут сформированы экологические, сельскохозяйственные и педагогические отряды. Также ведется индивидуальное трудоустройство школьников и учащихся через службу занятости.
Стоит сказать, традиционно подобные акции сопровождаются флешмобами «Труд-крут!».