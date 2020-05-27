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Слуцкая налоговая напоминает: Последний день уплаты подоходного налога — 1 июня
27.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает, что не позднее 1 июня 2020 года физическим лицам необходимо уплатить подоходный налог, исчисленный на основании налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год.
Подоходный налог можно уплатить:
Реквизиты для уплаты подоходного налога: получатель платежа: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь:
Оплатить исчисленный и предъявленный к уплате налоговым органом подоходный налог граждане могут также в Личном кабинете. Сегодня данная услуга доступна клиентам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Технобанк», ОАО «Белагропромбанк», которые подключены к интернет-банкингу.
Для уплаты подоходного налога через Личный кабинет физическому лицу необходимо выполнить следующие действия:
Помните: за неуплату или неполную уплату суммы подоходного налога, исчисленного на основании представленной налоговой декларации, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает 1 базовую величину – налагается штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины и начисляются пени за каждый день просрочки.
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ИМНС напоминает, что не позднее 1 июня 2020 года физическим лицам необходимо уплатить подоходный налог, исчисленный на основании налоговых деклараций (расчетов) по...
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