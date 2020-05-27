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Слуцкая налоговая напоминает: Последний день уплаты подоходного налога — 1 июня

27.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает, что не позднее 1 июня 2020 года физическим лицам необходимо уплатить подоходный налог, исчисленный на основании налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц за 2019 год.

Подоходный налог можно уплатить:

  • наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи;
  • безналичным путем в инфокиосках или с помощью интернет (мобильного)-банкинга.

Реквизиты для уплаты подоходного налога: получатель платежа: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь:

  • УНП получателя: 600537220
  • учреждение банка: ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК банка AKBBBY2X
  • расчетный счет: BY79AKBB36006260000110000000
  • код платежа: 0101 – подоходный налог с физических лиц

Оплатить исчисленный и предъявленный к уплате налоговым органом подоходный налог граждане могут также в Личном кабинете. Сегодня данная услуга доступна клиентам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Технобанк», ОАО «Белагропромбанк», которые подключены к интернет-банкингу.

Для уплаты подоходного налога через Личный кабинет физическому лицу необходимо выполнить следующие действия:

  1. зайти на портале МНС в Личный кабинет физического лица;
  2. открыть раздел «Оплата налогов»;
  3. выбрать из находящихся в разделе «Оплата налогов» сведений о выставленных к оплате налогов строку «Подоходный налог»;
  4. выбрать вкладку «Оплатить через Интернет-банкинг» того банка, чьим клиентом является физическое лицо;
  5. произвести уплату подоходного налога.

Помните: за неуплату или неполную уплату суммы подоходного налога, исчисленного на основании представленной налоговой декларации, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает 1 базовую величину – налагается штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины и начисляются пени за каждый день просрочки.


Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району
Заместитель начальника инспекции - управления налогообложения физических лиц И. М.Прушак

 
 
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ИМНС напоминает, что не позднее 1 июня 2020 года физическим лицам необходимо уплатить подоходный налог, исчисленный на основании налоговых деклараций (расчетов) по...
 
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