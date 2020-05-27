«Сон» в прямом эфире: Брестский театр готовит новый спектакль

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый спектакль репетируют в Брестском академическом театре драмы. Режиссер Денис Федоров ставит пьесу белорусского драматурга Дмитрия Богославского «Тихий шорох уходящих шагов». Премьера намечена на начало июня, но в каком формате она пройдет – живом или онлайн, – пока неизвестно.





Напомним, что в условиях пандемии БАТД уже имел дело с виртуальной премьерой спектакля. Первый показ драматической баллады « Не покидай меня », которую поставил по одноименной пьесе Алексея Дударева режиссер Александр Козак, состоялся в День Победы. Видеозапись спектакля была доступна в течение пяти часов, и за это время ее посмотрели порядка 160 человек.

Если собрать публику в зале по-прежнему будет невозможно, то премьера «Тихого шороха» также пройдет онлайн. Правда, на сей раз запланировано провести прямую трансляцию спектакля, чтобы первые зрители смогли следить за развитием событий, происходящих на сцене, в реальном времени.

О чем же будет новая постановка и как шла работа над ней, Zarya.by расспросила режиссера Дениса Федорова.





– Денис, вы уже зарекомендовали себя как большого любителя новой драмы: «Очень простая история», «Урожай», «Сережа очень тупой», а теперь и «Тихий шорох уходящих шагов». Почему вам интересен такой материал?

– Все очень просто: театр и живет благодаря современной драматургии. Вспомнить хотя бы Древнюю Грецию, где театр существовал для рефлексии общества на злободневные темы. Или театр Станиславского, который также был основан на пьесах Чехова, тогда очень актуальных. Думаю, что без диалога с обществом на современные темы и на современном языке театр просто немыслим. Это же не музей, тут должны подниматься острые темы, которые здесь и сейчас волнуют зрителей.

– А чем вас привлекала именно эта история?

– Она про нашу жизнь и про всех нас. Очень близкая и понятная. Тут поднимается финансовая тема, когда деньги сталкивают людей, и им приходится делать выбор между материальными благами и человеческими ценностями. Мне кажется, что сейчас, в условиях пандемии, это стало еще более актуальным. Кроме того, в пьесе звучит и еще одна вечная тема – отцов и детей, тема прощения, которая наверняка откликнется каждому. В общем, материал интересный, хороший, почти вошел в классику белорусской литературы. Другой вопрос, что со всеми этими «карантинами» мы это дело очень растянули…

– Как долго уже идет работа над спектаклем?

– Пожалуй, это будет самая долгая постановка, которую я репетирую. Начали мы еще в феврале, потом уходили в отпуск, после чего снова возобновили работу – и вот до сих пор репетируем. Наверное, только с документацией в этот раз вопрос решился гораздо быстрее обычного. Я напрямую позвонил Диме (Богославскому. – Авт.), и мы обо всем договорились. С ним мы знакомы еще со времен академии, где вместе учились у одного мастера – Григория Ивановича Боровика. И мне было очень приятно работать с его пьесой, я практически ничего в ней не менял. Основная задача была – просто раскрыть материал.





– Сегодня с «Тихим шорохом» работают, наверное, десятки театров на постсоветском пространстве. Вы смотрели хоть что-то из этого?

– Только отрывочно, потому что таков мой принцип: когда уже работаю над материалом, стараюсь ничего не смотреть, чтобы глаз не замыливался, чтобы мое видение оставалось чистым. Все-таки хочется сделать собственное высказывание, а не ориентироваться на других. У нас будет совершенно другая интерпретация этого материала, абсолютно не похожая на уже существующие.

Жанр своего нового спектакля режиссер Денис Федоров определил как сон. Это, собственно, подразумевает и сама пьеса Богославского, где сновидения, воспоминания и иллюзии очень тесно переплетаются с реальностью.

За основу сюжета здесь взята вполне бытовая история о том, как дети пытаются поделить наследство, оставшееся после смерти отца, но которую автор виртуозно раскручивает до философской драмы о смысле существования. Российские критики назвали «Тихий шорох уходящих шагов» одной из самых необычных и сложных пьес, написанных на постсоветском пространстве за последние годы. А в 2012 году она вошла в число победителей фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

Главную роль в новом спектакле исполняет актер Вячеслав Цыцковский. Также в постановке заняты Сергей Петкевич, Николай Маршин, Геннадий Чуриков, Татьяна Василькова, Евгения Годун, Ольга Климук, Татьяна Щербакова, Татьяна Юрик и Сергей Кондратюк. Над сценографией работал главный художник театра Николай Полторака, а над костюмами – Татьяна Корвякова.