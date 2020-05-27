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Тринадцатилетняя велосипедистка попала под колеса Honda в Витебске

27.05.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тринадцатилетняя велосипедистка попала под колеса Honda в ВитебскеВитебске" class="one-news__figure-img">

В ДТП в Витебске пострадала 13-летняя велосипедистка, о чем сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома. 

Инцидент произошел вечером 26 мая на ул. Баграмяна, когда 27-летний водитель легковой Honda сбил 13-летнюю велосипедистку, выезжая с дворовой территории. В результате ДТП девочка была доставлена в больницу с травмами. 

По факту ДТП проводится проверка.  

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Теги: Витебск
 
 
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В ДТП в Витебске пострадала 13-летняя велосипедистка, о чем сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.  Инцидент произошел вечером 26 мая на ул. Баграмяна, когда...
 
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