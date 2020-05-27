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Солигорский роддом закрыт на мойку - рожениц доставляют в Слуцк
27.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Родильное отделение Солигорской ЦРБ закрыто на «мойку», рожениц машинами скорой помощи доставляют в роддом Слуцка. Об этом
— Да, действительно. Наш родильный дом в Солигорске временно закрыт на «мойку». Всех рожениц отправляют в Слуцк, — сообщил заведующий родильным отделением УЗ «Солигорская ЦРБ» Иван Колупанович.
Как долго продлится мойка, пока не сообщается.
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Родильное отделение Солигорской ЦРБ закрыто на «мойку», рожениц машинами скорой помощи доставляют в роддом Слуцка. Об этом сообщает «Лидер-Пресс».
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