ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Солигорский роддом закрыт на мойку - рожениц доставляют в Слуцк

27.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Солигорский роддом закрыт на мойку - рожениц доставляют в Слуцк

Родильное отделение Солигорской ЦРБ закрыто на «мойку», рожениц машинами скорой помощи доставляют в роддом Слуцка. Об этом сообщает «Лидер-Пресс».

— Да, действительно. Наш родильный дом в Солигорске временно закрыт на «мойку». Всех рожениц отправляют в Слуцк,  сообщил заведующий родильным отделением УЗ «Солигорская ЦРБ» Иван Колупанович.

Как долго продлится мойка, пока не сообщается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родильное отделение Солигорской ЦРБ закрыто на «мойку», рожениц машинами скорой помощи доставляют в роддом Слуцка. Об этом сообщает «Лидер-Пресс».
 
Новости дня
Новости разные
 
Тринадцатилетняя велосипедистка попала под колеса Honda в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика