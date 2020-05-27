Солигорский роддом закрыт на мойку - рожениц доставляют в Слуцк

Источник материала: Слуцк Город





Родильное отделение Солигорской ЦРБ закрыто на «мойку», рожениц машинами скорой помощи доставляют в роддом Слуцка. Об этом сообщает «Лидер-Пресс».

— Да, действительно. Наш родильный дом в Солигорске временно закрыт на «мойку». Всех рожениц отправляют в Слуцк, — сообщил заведующий родильным отделением УЗ «Солигорская ЦРБ» Иван Колупанович.

Как долго продлится мойка, пока не сообщается.